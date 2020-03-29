Правила парковки и работа выделенных полос в Москве не изменятся в нерабочую неделю

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Правила парковки автомобилей и заезда на выделенные полосы в Москве не изменятся в ближайшую общероссийскую нерабочую неделю. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Вынужденные каникулы не являются праздниками, а значит, никаких льгот для водителей не предусмотрено. Все понимают, насколько сейчас важно обеспечить максимально оперативную и бесперебойную работу городского транспорта, передвижение оперативных служб и, главное, карет скорой помощи, потому администрирование выделенных полос также не снимается", - сообщается на сайте.

Водителям также рекомендуется отказаться от ненужных поездок и оставаться дома, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции.