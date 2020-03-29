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Распространение коронавируса нового типа

Собянин заявил, что часть москвичей предпочла самоизоляции шашлыки в городских парках

Мэр города сообщил при этом, что в городские парки пришло "ничтожно малое" количество человек

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Число посещений городских парков столицы резко сократилось в субботу в связи с переходом на усиленный режим профилактики коронавируса, однако некоторые москвичи предпочли самоизоляции шашлыки на природных территориях. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

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"В городские парки пришли всего 52 тысячи человек. Ничтожно мало по сравнению с "обычной" весенней субботой. Тем не менее, довольно часто можно было увидеть такую картину. На природных территориях, а они составляют почти половину территории города, нередко можно было увидеть веселые компании, шашлыки", - написал Собянин на своем сайте в воскресенье.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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