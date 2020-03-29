Собянин заявил, что часть москвичей предпочла самоизоляции шашлыки в городских парках

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Число посещений городских парков столицы резко сократилось в субботу в связи с переходом на усиленный режим профилактики коронавируса, однако некоторые москвичи предпочли самоизоляции шашлыки на природных территориях. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"В городские парки пришли всего 52 тысячи человек. Ничтожно мало по сравнению с "обычной" весенней субботой. Тем не менее, довольно часто можно было увидеть такую картину. На природных территориях, а они составляют почти половину территории города, нередко можно было увидеть веселые компании, шашлыки", - написал Собянин на своем сайте в воскресенье.