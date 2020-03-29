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Пассажиропоток в метро Москвы снизился на 67% в первый нерабочий день

В наземном общественном транспорте пассажиров стало на 55% меньше

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Количество пассажиров Московского метрополитена в первый выходной перед нерабочей неделей уменьшилось на 67% по сравнению с обычным для субботы показателем. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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"Сергей Собянин подвел итоги первого нерабочего дня, 28 марта. Окончательные выводы делать рано, но механизм социального дистанцирования начал работать. Мэр поблагодарил москвичей, которые прислушались к рекомендациям властей и остались дома. По сравнению с обычной субботой количество пассажиров метро сократилось в три раза, наземного транспорта - вдвое", - говорится в канале.

Уточняется, что в метро пассажиропоток снизился на 67%, в наземном общественном транспорте - на 55%, в пригородных поездах - на 37%. Пользователей такси стало на 42% меньше, каршеринга - на 36%. Количество москвичей на личных авто уменьшилось на 27%, а прибывших людей на автобусах из Подмосковья - на 70%.

В целом дороги столицы стали свободнее на 67% по сравнению с показателем, который был отмечен тремя неделями ранее. На 27% снизилось количество ДТП.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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