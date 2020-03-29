Резкое похолодание придет в Москву уже через несколько часов

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Температура упадет до 8 градусов тепла в Москве уже к 21:00, а с 00:00 до 03:00 часов погода изменится до неузнаваемости. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас очень необычная ситуация. Даже трудно поверить, что после 17 градусов (в течение воскресенья) ждет такое понижение температуры. Вечер еще будет теплым - около 8-10 градусов тепла в 21:00, а затем полночь станет уже резким переходным периодом", - сказал он.

По словам Вильфанда, буквально за три часа, примерно с 00:00 до 03:00, погода изменится до неузнаваемости: температура перейдет через отметку 0 градусов, ветер резко поменяется с южного на северный.

Ранее Вильфанд сообщил, что непогода придет в столицу в понедельник. Прогнозируются понижение температуры более чем на 10 градусов, дождь, метель, гололедица, сильный ветер и налипание мокрого снега.