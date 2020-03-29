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Распространение коронавируса нового типа

Больные коронавирусом москвичи получат лекарства бесплатно

Бесплатные антивирусные препараты станут выдавать также медикам и другим специалистам, борющимся с распространением коронавируса

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Больные коронавирусной инфекцией москвичи, проходящие амбулаторное лечение, получат лекарства бесплатно. Об этом сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Москвичи с легкой формой течения COVID-2019 проходят лечение под наблюдением врачей на дому. По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты",- написал мэр. По его словам, также в качестве меры профилактики бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции.

Собянин также проинформировал, что доставку бесплатных лекарств будут осуществлять бригады скорой помощи, сотрудники поликлиник или волонтеры.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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