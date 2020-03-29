Врачи рассказали о состоянии детей в Москве, заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Дети, поступившие в больницу имени Башляевой в Москве с подтвержденным коронавирусом, чувствуют себя хорошо и уже идут на поправку. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил главный педиатр Москвы, главный врач лечебного учреждения Исмаил Османов.

Ранее столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за коронавирусом сообщил, что количество заболевших в Москве составляет 1014 человек. Среди всех заболевших 46% - в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по количеству людей с подтвержденным диагнозом - молодежь, то есть люди от 18 до 34 лет. Их сейчас около 33,5%. Еще 15% - люди старше 65 лет. 5,5% составляют дети.

"Дети чувствуют себя хорошо. Уже некоторые из них выздоровели, другие ждут результатов. Динамика хорошая, здесь все в плане прогноза благоприятно", - сказал Османов.

Он уточнил, что носителями коронавируса могут быть как дети, так и взрослые, все зависит от индивидуальных особенностей организма. Имеющийся в настоящий момент опыт показал, что дети могут быть не только носителями, но и сами иметь признаки заболевания. Но таких тяжелых форм болезни, как у взрослых, у них нет.

Главврач также назвал совершенно неправильным считать, что дети легко переносят болезнь или являются только носителями. "У нас есть дети больные, которых лечат. Но каждый ребенок может быть этому подвержен, и никто не может предсказать, как это на него повлияет. Поэтому все рекомендации, которые даются взрослым, а главная из них - это самоизоляция и гигиенический режим, на детей они распространяются в первую очередь", - добавил Османов.

По его словам, врачи стараются работать на опережение, чтобы не допустить распространение коронавируса среди детей. Но медперсонал готов ко всем вариантам развития событий, поэтому больница полностью оснащена для приема больных.

О вирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человека, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.