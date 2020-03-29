Власти Москвы определят меры за нарушение введенных из-за коронавируса ограничений

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Правительство Москвы определит в ближайшие дни меры за нарушение введенных в связи с распространением коронавируса ограничений. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.

"Меры за нарушение ограничений для граждан в Москве будут установлены в ближайшие дни, согласно пункту 23 принятого мэром указа: "Порядок осуществления контроля за соблюдением предписаний и ограничений, установленных настоящим указом, а также порядок обеспечения соблюдения таких предписаний и ограничений, в том числе меры по пресечению нарушений соответствующих предписаний и ограничений, устанавливаются правительством Москвы", - пояснила Пенькова.

Как сообщил ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, депутаты Мосгордумы начали обсуждение возможных наказаний за нарушение новых ограничительных мер в Москве, парламент готов оперативно принять законодательные меры, направленные на предотвращение распространения вызываемого коронавирусом заболевания.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о расширении с понедельника режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 метров от дома, выноса мусора. После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.