{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Власти Москвы определят меры за нарушение введенных из-за коронавируса ограничений

Ранее сообщалось, что парламент Москвы готов оперативно принять законодательные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Правительство Москвы определит в ближайшие дни меры за нарушение введенных в связи с распространением коронавируса ограничений. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.

"Меры за нарушение ограничений для граждан в Москве будут установлены в ближайшие дни, согласно пункту 23 принятого мэром указа: "Порядок осуществления контроля за соблюдением предписаний и ограничений, установленных настоящим указом, а также порядок обеспечения соблюдения таких предписаний и ограничений, в том числе меры по пресечению нарушений соответствующих предписаний и ограничений, устанавливаются правительством Москвы", - пояснила Пенькова.

Как сообщил ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, депутаты Мосгордумы начали обсуждение возможных наказаний за нарушение новых ограничительных мер в Москве, парламент готов оперативно принять законодательные меры, направленные на предотвращение распространения вызываемого коронавирусом заболевания.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о расширении с понедельника режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 метров от дома, выноса мусора. После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Новые ограничения и дополнительные меры из-за коронавируса действуют в Москве с 29 марта
Они стали действительны с момента опубликования указа мэра Москвы Сергея Собянина на официальном сайте правительства города
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС