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Распространение коронавируса нового типа

Пациентов с коронавирусом не планируют выписывать из института Склифосовского до 4 апреля

За сутки в столице было выявлено 212 новых случаев заражения

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Врачи института скорой помощи имени Склифосовского в Москве планируют выписать первого пациента, вылечившегося после коронавируса, не раньше 4 апреля. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор медучреждения Сергей Петриков.

Ранее стало известно, что за сутки в Москве было выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в городе 1226 случаев коронавирусной инфекции.

"Пока еще никто не выписывался [из института], первая выписка будет не раньше 4 апреля", - сказал Петриков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, если поступает человек с уже подтвержденным тестом, его сразу отправляют в отдельный бокс. А остальные поступают в приемную зону, которая разделена. Директор также отметил, что в институте семейные пары с коронавирусом или подозрением селят вместе, в отдельных палатах.

В палатах есть wi-fi, а также компьютер с большим экраном, чтобы можно было смотреть кино. И те пациенты, у которых кнопочные телефоны, а не продвинутые гаджеты, могут зайти в интернет и пообщаться с родственниками без всяких проблем. Есть программа, чтобы бесплатно читать прессу и художественную литературу, отметил собеседник.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1836 случаев заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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