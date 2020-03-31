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Загруженность дорог в Москве вечером 31 марта оценивается в ноль баллов

Движение осуществляется свободно по всем дорогам столицы, включая вылетные магистрали и МКАД

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Пробки на дорогах Москвы во вторник вечером практически отсутствуют. По данным портала "Яндекс. Пробки" на 20:25, загруженность дорог оценивается в 0 баллов из 10 возможных.

"20:25. На дорогах свободно", - уточняется на портале.

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время движение осуществляется свободно по всем магистралям столицы, включая вылетные магистрали и МКАД. Кое-где есть локальные мелкие заторы, которые не влияют на дорожную обстановку в целом.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что дороги в Москве в утренний час пик вторника стали на 75% свободнее, чем три недели назад. Поездки из области в Москву на личном транспорте сократились на 60%. По данным на 10:00 вторника, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поездки в метро сократились на 82%, в наземном транспорте - на 72%, в пригородных электричках - на 64%, на такси и каршеринге - на 64% и 61% соответственно.

Общее количество транспорта на дорогах сократилось на 50%, на 80% снизилось число ДТП.

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