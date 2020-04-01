Коронавирусная инфекция за последние сутки выявлена у 29 детей в Москве

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция за последние сутки подтверждена у 29 детей в Москве. Все заразившиеся находятся под наблюдением медиков, сообщил в понедельник московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Коронавирус подтвержден у 29 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что более 40% выявленных за сутки пациентов с коронавирусом в столице - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

"Среди новых заболевших - 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек - от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, причем 12 из них старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 29 детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Всего в столице за последние сутки подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким образом, в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1880 случаев коронавируса.

По данным федерального оперштаба, в России число заразившихся новой коронавирусной инфекцией выросло за последние сутки на 440 - до 2 777 человек в 75 регионах страны. Выздоровели на данный момент 190 человек, 24 человека умерли.

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