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Власти Москвы расширили перечень получателей субсидии на инжиниринг

Претенденты на получение субсидии могут рассчитывать на компенсацию до 50% понесенных затрат, но не более 50 млн рублей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство Москвы расширило перечень получателей субсидии на инжиниринг. Теперь на них могут претендовать участники инновационного кластера на территории столицы. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"После внесения изменений в требования на предоставление субсидии, расширился перечень получателей субсидии на инжиниринг. Теперь на получение субсидии могут претендовать участники инновационного кластера на территории города Москвы, продолжительность регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя которых составляет всего один год до дня подачи заявки на предоставление субсидии", - сказали в пресс-службе.

Ранее этот срок составлял не менее трех полных лет, уточнили в департаменте. Кроме того, отменено требование об отсутствии у участника кластера обособленных структурных подразделений за пределами территории города Москвы.

"Претенденты на получение субсидии могут рассчитывать на компенсацию до 50% понесенных затрат (но не более 50 млн рублей) на разработку конструкторской документации, изготовление опытных образцов, приобретение оборудования и иных установок, участвующих в производстве нового или модифицированного продукта. Важно, чтобы это оборудование было установлено и эксплуатировалось на территории Москвы", - уточнил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Кроме того, были внесены изменения в критерии оценки заявок на предоставление субсидии: теперь предпочтение в оценке заявок будет отдаваться субъектам малого и среднего предпринимательства, добавили в пресс-службе.

Московский инновационный кластер - площадка для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, малыми и средними компаниями, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Участниками кластера являются 900 организаций, среди которых крупные IT-компании, промышленные предприятия, научно-исследовательские институты, образовательные учреждения.

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