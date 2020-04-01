Власти Москвы опровергли сообщения об ограничении продажи алкоголя

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Ограничение работы магазинов, реализующих алкогольную продукцию, не планируется вводить в Москве. Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель департамента торговли столицы Алексей Немерюк.

"Информация о возможном прекращении работы торговых предприятий, реализующих алкоголь, распространившаяся в ряде СМИ и социальных сетях, не соответствует действительности. Вероятней всего, это неудачная первоапрельская шутка", - сказал Немерюк.