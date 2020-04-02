В Москве 2 апреля синоптики прогнозируют порывистый ветер и до 7 градусов тепла

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в Москве и Московской области в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от пяти до семи градусов тепла, ночью температура опустится до одного градуса.

В Подмосковье от трех до восьми градусов выше нуля, в ночь на пятницу похолодает до минус двух градусов.

Скорость юго-западного ветра днем составит 5-10 м/с, ночью - 7-12 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра сохранится в Московском регионе до 21:00 мск четверга.

Атмосферное давление в регионе составит 738 мм ртутного столба.