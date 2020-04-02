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Пандемия коронавируса нового типа

Более 50 человек поступило в больницу в Коммунарке за сутки

Главврач учреждения Денис Проценко отметил, что всего на лечении находится 325 человек

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пятьдесят пациента поступили за минувшие сутки в больницу в Коммунарке, сообщил в четверг главврач учреждения Денис Проценко.

"За последние сутки к нам поступило 52 пациента, были выписаны 33 человека с диагнозом COVID 21. Всего на лечении находится 325 человек", - написал он в своем аккаунте в Facebook.

Проценко добавил, что в настоящее время в реанимации находится 26 человек, из них семеро подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 27 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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