ЦОДД рекомендует водителям дезинфицировать личные автомобили несколько раз в день

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал в четверг столичным водителям дезинфицировать личные автомобили два-четыре раза в день.
"Обрабатываем автомобили "Дорожного патруля" и парконы дезинфицирующими средствами два-четыре раза за день. Делайте так же, если приходится пользоваться личным авто. Не менее двух раз в сутки нужно также проводить проветривание, влажную уборку и протирать дезинфицирующими салфетками ручки дверей, поручни, подлокотники кресел", - говорится в сообщении.
Обрабатываем автомобили "Дорожного патруля" и парконы дезинфицирующими средствами 2-4 раза за день.— ЦОДД (@gucodd) April 2, 2020
Делайте так же, если приходится пользоваться личным авто. Записали для вас видеоинструкцию.
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Но если можете, #оставайтесьдома pic.twitter.com/v3zS0fL03k
Автовладельцам рекомендуют применять в том числе хлорактивные и кислородоактивные средства.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 2 апреля, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 27 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.