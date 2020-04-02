ЦОДД рекомендует водителям дезинфицировать личные автомобили несколько раз в день

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал в четверг столичным водителям дезинфицировать личные автомобили два-четыре раза в день.

"Обрабатываем автомобили "Дорожного патруля" и парконы дезинфицирующими средствами два-четыре раза за день. Делайте так же, если приходится пользоваться личным авто. Не менее двух раз в сутки нужно также проводить проветривание, влажную уборку и протирать дезинфицирующими салфетками ручки дверей, поручни, подлокотники кресел", - говорится в сообщении.