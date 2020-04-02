Более 10 тыс. бесед провели росгвардейцы с москвичами на улицах во время самоизоляции

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии на улицах Москвы провели более 10 тыс. профилактических бесед с гражданами во время самоизоляции. Как сообщили ТАСС в пресс-службе центрального округа Росгвардии, ведомство продолжает проводить разъяснительную работу с населением.

"Сотрудники вневедомственной охраны столичного главка и военнослужащие соединения центрального округа Росгвардии, находясь на маршрутах патрулирования, в рамках профилактической акции продолжают разъяснительную работу с гражданами о необходимости соблюдения режима самоизоляции и мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки росгвардейцы провели разъяснительную работу почти с 1,5 тыс. столичных жителей. Всего с начала профилактической акции сотрудниками и военнослужащими Росгвардии в Москве проинформированы уже более 10 тыс. граждан", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что особое внимание росгвардейцы по-прежнему уделяют гражданам пожилого возраста, призывая их воздерживаться от выхода из дома без необходимости, а также минимизировать социальные контакты.

"В ходе общения росгвардейцы вручают гражданам информационные памятки с номерами телефонов медицинских учреждений и социальных служб, при этом обращая внимание на возможность воспользоваться помощью волонтеров, которые могут купить необходимые продукты и лекарства, выгулять собаку и вынести отходы", - добавили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что росгвардейцы выполняют задачи по охране общественного порядка в штатном режиме, весь личный состав обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.