МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 448 и превысило 2,9 тыс. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В оперштабе заявили, что новая коронавирусная инфекция подтверждена за последние сутки у 17 детей в Москве. Все заразившиеся находятся под наблюдением медиков.

"Коронавирус подтвержден у 17 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.

Более 53% из заразившихся за последние сутки - женщины.

"Подтверждено 448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве, всего к настоящему моменту зафиксировано 2 923 случая коронавируса. <…> 53,5% новых случаев заболевания подтверждено у женщин, 46,5% - у мужчин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство заразившихся новой коронавирусной инфекцией это люди моложе 45 лет.

"Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 159 человек - от 46 до 65 лет и еще 73 человека старше 65 лет", - говорится в сообщении.

"До 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу", - отметили в оперштабе.

Всего в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровели 281 человек, умерли 34 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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