Столичная полиция составила 145 протоколов в отношении людей, нарушивших самоизоляцию

"По состоянию на 3 апреля составлено 145 протоколов об административных правонарушениях по статье 19.4 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор") в отношении лиц, которые допустили нарушения законодательства, связанного с соответствующими ограничениями", - сказал он.

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Полиция Москвы составила 145 протоколов в отношении граждан, которые нарушили режим самоизоляции. Об этом ТАСС в пятницу сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

По его словам, протоколы составлены в отношении тех граждан, которые не имеют право ни при каких условиях покидать квартиру: вернувшиеся из-за рубежа или контактировавшие с зараженными коронавирусом. Санкции данной статьи предусматривают наказание для граждан в виде штрафа до 4 тыс. рублей.

"Сейчас мы активно информируем москвичей о введенных ограничительных мерах и призываем к сознательности, указываем на недопустимость и опасность пренебрежительного отношения к установленным запретам. Уже проведено более 9 тыс. бесед. Особое внимание сотрудники уделяют лицам пожилого возраста и группам граждан. Помогаем, контролируем, разъясняем", - отметил Васенин.

В новость были внесены изменения (14:00 время мск) — добавлены подробности по тексту.