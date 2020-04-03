Власти Москвы окажут содействие РПЦ в организации видеотрансляций богослужений

"Сейчас святейший патриарх Кирилл обратился, в том числе, в правительство Москвы, за помощью в организации видеотрансляции богослужений. Мы с этим поможем, чтобы люди могли наблюдать трансляцию, молитву, и так далее", - сказал Сучков.

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы окажут содействие Русской православной церкви в организации видеотрансляций богослужений в столице. Об этом сообщил ТАСС в пятницу руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Он добавил, что религиозным объединениям в Москве рекомендуют отменить мероприятия в связи с ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции опубликовала комментарий, согласно которому пастырские обязанности духовенства будут исполняться в полном объеме. Согласно ему, для верующих, решивших из-за коронавируса не посещать храмы, будет организована трансляция богослужений на телеканалах "Союз" и "Спас", а также в социальных сетях. Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в обращении к верующим по поводу карантина на сайте Jesus-portal.ru заявил, что прихожане, которые не могут по болезни или иным причинам присутствовать в храме, могут смотреть литургии в интернете. 2 апреля он, отвечая в прямом эфире на вопросы верующих, сказал, что они должны быть готовы отказаться от посещения храма на Пасху и ограничиться просмотром трансляции патриаршего богослужения.

О ситуации с коронавирусом

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил во всех регионах страны сократить количество массовых развлекательных, спортивных и деловых мероприятий в связи с распространением коронавируса нового типа, а мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников. Позднее ограничение было продлено до 1 мая.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тысяч рублей, но их не будут применять до установления правил перемещения по городу. Пропускная система в городе пока не введена.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.