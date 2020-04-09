В Москве за сутки зафиксированы 857 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Новые 857 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки, всего в столице 6698 тыс. зараженных. Об этом в четверг сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Половина из заболевших моложе 45 лет, но только 3% - дети. "47% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% - от 46 до 65 лет и еще 15% старше 65 лет, причем больше 4% из них - старше 80 лет. Также 3% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.

По данным федерального оперативного штаба, число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1 459 и достигло 10 131 в 81 регионе страны. Выздоровели на данный момент 698 человек, 76 человек умерли.

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