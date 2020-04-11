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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы заявили, что жители стали менее ответственно подходить к режиму самоизоляции

Как сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, на второй неделе самоизоляции москвичи стали чаще покидать свои дома

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что на второй неделе самоизоляции москвичи стали нарушать установленные правила и чаще покидать свои дома, поэтому властям приходится принимать дополнительные меры.

"Мы внимательно следим за тем, как развивается эпидемиологическая ситуация в городе, и тот сценарий, который начинает разворачиваться, не может у нас не вызывать тревогу. Если на первой неделе нерабочей мы видим, что граждане с достаточной ответственностью подошли к новой ситуации, соблюдали режим самоизоляции, резко снизилось количество машин, которые ездили по городу, и людей... то на второй неделе мы видим, что жители немножко расслабились и начали пренебрегать правилами. Резко возросло количество машин на улицах и просто гуляющих людей. Все это, конечно же, не могло не подтолкнуть нас к тому, чтобы ужесточить правила", - сказала она в эфире телеканала "Москва-24".

Ракова призвала граждан ответственнее относиться к соблюдению мер предосторожности. "Мы прекрасно понимаем, что оставаться дома трудно и физически, и психологически, но это абсолютно необходимо для того, чтобы обезопасить всех жителей города. Чем ответственнее мы будем относиться к тем правилам, которые установлены, тем быстрее мы сможем справиться с эпидемией и вернуться к нормальному образу жизни", - отметила она.

25 марта президент России Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 5 апреля нерабочими из-за распространения коронавируса. Затем глава государства продлили нерабочий период до 30 апреля 2020 года включительно.

По последним данным, во время пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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