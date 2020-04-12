Поезда МЖД не будут делать дополнительных остановок на Вербное воскресенье и Пасху

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Электропоезда на Московской железной дороге не будут делать дополнительных остановок 12 и 19 апреля, в дни православных праздников. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"12 и 19 апреля поезда будут следовать в режиме выходного дня, дополнительных остановок не будет. Сейчас важно оставаться дома, берегите себя и своих близких", - сообщается в публикации.

Ранее рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции рекомендовала духовенству Русской православной церкви призывать прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху. В марте Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Священный синод РПЦ утвердили инструкцию, согласно которой во время пандемии предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточаются санитарные правила при совершении таинств - крещения, причастия и соборования.

Согласно сообщениям рабочей группы, на 9 апреля у восьми священнослужителей из шести московских храмов Русской православной церкви был выявлен коронавирус. В пятницу Центральная клиническая больница Московской патриархии святителя Алексия митрополита Московского начала выездное тестирование на коронавирус насельников московских монастырей.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.