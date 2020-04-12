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В Гидрометцентре сообщили, что циклон принесет в Москву заморозки и мокрый снег

По словам Романа Вильфанда, потепление начнет возвращаться в столицу 17 апреля

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Москва окажется в тылу циклона со среды. В связи с этим жителей ожидают понижение дневных температур, ночные заморозки и мокрый снег, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Антициклон уходит, в понедельник мы оказываемся на восточной периферии глубокого циклона. Очень хорошие потоки южного воздуха перенесут настоящее и резкое тепло в понедельник. Без осадков. Но дальше уже все - понижение температуры, так как со среды мы оказываемся в тыловой части циклона. А в тылу у нас северные ветры, пасмурно, невысокие температуры", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в связи с приходом циклона в столице прогнозируется мокрый снег. Потепление начнет возвращаться в Москву в пятницу, отметил он.

Гидрометцентр в понедельник днем в Москве ожидает 13-15 градусов тепла, во вторник - 9-11 градусов тепла, в среду - 6-8 градусов тепла, в четверг - 5-10 градусов тепла, в пятницу - 6-11 градусов тепла. Ночные заморозки до 3 градусов мороза придут в столицу ночью в четверг, в пятницу ночью синоптики ожидают от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в субботу - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

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