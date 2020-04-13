Оформить или продлить разрешение на парковку в Москве возможно онлайн

"Центры госуслуг "Мои документы" (МФЦ) закрыты на время карантина. Тем не менее, ГКУ "АМПП" продолжает принимать и выполнять заявки на оформление, продление и изменение парковочных разрешений. Для того, чтобы подать заявку, воспользуйтесь каталогом услуг на сайте mos.ru. Заполните данные, прикрепите нужные документы и получите услугу, не выходя из дома", - сообщили в ведомстве.

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Услуги по оформлению, продлению и внесению изменений в парковочные разрешения в Москве можно оформить дистанционно, сообщается в понедельник на официальном сайте ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Там напомнили, что оформить парковочные разрешения для резидентов или многодетных семей можно на срок до трех лет. Разрешения для многодетных дают право на бесплатную парковку на всех улицах города, резидентное разрешение действует в пределах района, на который оно было оформлено, с 20:00 до 08:00. За дополнительную плату в 3 тыс. рублей в год резидентное разрешение можно сделать круглосуточным.

"В случае возникновения вопросов по теме платного парковочного пространства Москвы, консультацию можно получить по телефонам горячей линии московского транспорта: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного", - отмечается на сайте.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.