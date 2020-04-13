Около 1,5 млн автомобилей находилось на дорогах Москвы 13 апреля

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Порядка 1,5 млн автомобилей насчитывалось на дорогах столицы днем в понедельник, при этом загруженность дорог оценивалась не выше одного балла. Об этом сообщили в понедельник в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"Сравнили два апрельских понедельника в 2019 и 2020 году. Сегодня на 15:00 загруженность на дорогах составляла от нуля до одного балла, количество автомобилей - 1,45 млн, произошло 31 ДТП", - сказали в ведомстве.

При этом в аналогичный день в 2019 году, по данным ЦОДД, максимальная загруженность в течение дня достигала восемь баллов, на дорогах было около 2,2 млн автомобилей. Кроме того, произошло 425 аварии.