Поток автомобилей в Москве снизился на 55% за две недели

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Количество автомобилей на столичных автодорогах снизилось на 55% за две недели, при этом загруженность дорог не оценивалась выше одного балла из десяти. Об этом сообщил в понедельник замглавы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин.

"Состояние движения сейчас такое, что в настоящий момент, к примеру, ноль баллов, а на протяжении двух недель уже не было показателей выше, чем один балл. И падение количества автомобилей более чем на 55%. Это очень серьезная цифра", - сказал Евсин в интервью телеканалу "Россия 24".

В ЦОДД сообщили, что порядка 1,5 млн автомобилей насчитывалось на дорогах столицы днем в понедельник. При этом загруженность дорог оценивалась не выше одного балла.