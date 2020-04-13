Вестибюли 20 станций Московского метро закроют с 14 апреля из-за низкой нагрузки

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московский метрополитен временно закроет отдельные входы и выходы на двадцати станциях с минимальной нагрузкой. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичной подземки.

"Московский метрополитен с 14 апреля временно закроет некоторые вестибюли двадцати наименее востребованных станций - там, где поток пассажиров снизился в разы. Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли", - сказали в пресс-службе.

В этом списке отдельные вестибюли "Черкизовской" и станции Площадь Гагарина МЦК - через каждый из них заходят в среднем менее 15 человек в час. Раньше через каждый из этих вестибюлей шло более 1,3 тыс. человек в день, сейчас - менее двухсот. Еще один пример - вестибюль "Пионерской": вместо почти 2,7 тыс. человек в день здесь стало проходить немногим более 350.

"Движение поездов в метро продолжается по графику рабочего дня несмотря на более чем 80% снижение пассажирского потока - это помогает пассажирам соблюдать социальную дистанцию. При этом закрытие отдельных вестибюлей - временное явление. В список попали только те станции, на которых в разы уменьшилось количество пассажиров и у которых есть не менее двух вестибюлей. Кроме того, возле них нет большого количества социально значимых объектов", - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

С 5:30 14 апреля будут закрыты следующие выходы в вестибюлях станций: "Черкизово" (Сокольническая линия) - выходы 2 и 3, Площадь Гагарина (МЦК) - выход 2, "Косино" (Некрасовская линия) - выход 7, "Спартак" (Таганско-Краснопресненская линия) - выход 1, "Пионерская" (Филевская линия) - выход 1, "Румянцево" (Сокольническая линия) - выход 1, "Выставочная" (Филевская линия) - выход 4, "Озерная" (Солнцевская линия) - выход 1, "ЦСКА" (Большая кольцевая линия) - выход 1, "Боровское шоссе" (Солнцевская линия) - выход 1.

Также будут закрыты выходы в вестибюлях станций "Кунцевская" (Филевская линия) - выход 1, "Пятницкое шоссе" (Арбатско-Покровская линия) - выход 1, "Говорово" (Солнцевская линия) - выходы 1 и 2, "Алма-Атинская" (Замоскворецкая линия) - выход 1, "Мичуринский проспект" (Солнцевская линия) - выход 2, "Международная" (Филевская линия) - выход 6, "Савеловская" (Большая кольцевая линия) - выходы 6 и 7, "Рассказовка" (Солнцевская линия) - выходы 4 и 5, "Филевский парк" (Филевская линия) - выход 1, "Багратионовская" (Филевская линия) - выход 1.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.