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Расписание МЦД-2, Курского и Рижского направлений МЖД изменится с 15 апреля

Не будет остановки на станции Каланчевская

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Расписания на центральном участке второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги меняются с 15 апреля. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"С 15 апреля расписание электропоездов МЦД-2, а также Курского и Рижского направлений в сторону Нахабино изменится: не будет остановки на станции Каланчевская. На центральном участке МЦД-2 продолжаются работы по развитию путевой инфраструктуры. В связи с этим график движения на этом участке временно скорректируют в ночь с 14 на 15 апреля", - говорится в публикации.

Чтобы добраться от Подольска до станции Каланчевская пассажирам необходимо сначала доехать до станции Рижская, а затем осуществить пересадку на встречный поезд. Чтобы отправиться в сторону Нахабино необходимо будет осуществить посадку на станции Курская. Дополнительного билета для этого покупать не придется.

"Проведение работ необходимо для дальнейшей реализации проекта "Московские центральные диаметры", включая МЦД-2 "Курско-Рижский" и МЦД-4 "Киевско-Горьковский". Компания приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок, а также по возможности оставаться дома", - сообщается на сайте.

Компания обращает внимание, что с 15 апреля для проезда в общественном транспорте в Москве и Московской области необходим цифровой пропуск. 11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Такая мера была введена властями для того, чтобы максимально сократить распространение коронавирусной инфекции в условиях, когда скорая помощь и больницы Московского региона работают на пределе своих возможностей, а число заразившихся растет.

В мэрии подчеркнули, что при подаче заявки на пропуск для поездки на личном автомобиле нужно указать его госномер, а для поездок в общественном транспорте - номер карты "Тройка" или "Стрелка". Оформляя разовые пропуска, необходимо будет указать адрес фактического проживания, а также адрес места назначения. Если человек живет в Москве, но постоянно зарегистрирован в другом регионе, он должен будет указать адрес своего фактического проживания в столице. А при оформлении постоянного пропуска для поездок на работу указывать адрес вообще не требуется.

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