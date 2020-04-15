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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор не нашел заражений коронавирусом у изолированных в Москве граждан КНР

В ходе проверок специалисты ведомства обнаружили более 850 нелегально проживающих в Москве граждан Китая и Вьетнама

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве держат под контролем ситуацию с изолированными в общежитиях и гостиницах гражданами Китая, среди них не выявлено случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду.

Там отмечается, что проверка была проведена в ответ на сообщения СМИ о заражении коронавирусом граждан Китая, возвращающихся в страну из-за границы, в том числе из российской столицы.

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"По результатам проверки установлено, что случаев массовых госпитализаций и регистрации массовых заболеваний новой коронавирусной инфекцией среди граждан КНР, находящихся на территории Москвы, как работающих, так и среди студентов не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Специалисты ведомства установили в ходе проверок на рынках и в гостиницах юго-востока Москвы, что в гостинице и общежитиях на территории комплекса "Москва" нелегально проживали 611 граждан КНР и Вьетнама, большая часть из которых не собиралась уезжать. При этом ранее сообщалось, что комплекс приостановил свою работу с 28 марта.

В ходе осмотра были выявлены трое граждан с ОРВИ, которые были госпитализированы в медицинские учреждения, 13 контактировавших с заболевшими, изолированы на отдельном этаже гостиницы. В самом здании провели дезинфекцию. Все 608 граждан КНР получили постановления об изоляции в зданиях гостиницы и общежитий.

"Руководство торгово-ярмарочного комплекса "Москва" обеспечило трехразовое горячее питание для изолированных граждан КНР на период карантина. В местах проживания усилены дезинфекционные мероприятия. Организован контроль за соблюдением режима изоляции силами ЧОП юридического лица. Новых случаев заболеваний среди изолированных граждан по состоянию на 15 апреля 2020 года не зафиксировано", - добавляется в материале.

Гостиница "Дружба"

Кроме того, в ходе проверок была также выявлена гостиница "Дружба", где нелегально проживают 244 гражданина КНР и Вьетнама, из которых только один человек планировал уехать из Москвы и уже приобрел авиабилет. По результатам медицинского осмотра признаков заболеваний у них не установлено.

Все эти иностранные граждане также получили постановления о самоизоляции. В помещениях гостиницы был усилен дезинфекционный режим и установлен контроль за соблюдением режима изоляции. Ситуация находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Москве, отмечается в сообщении.

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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