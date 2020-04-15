Центр поддержки экономики Москвы получил около 3,5 тыс. обращений от предпринимателей

"С самого начала кризиса (из-за коронавируса - прим. ТАСС) нами был организован центр поддержки экономики. Предприниматели любым доступным способом - написав официальное письмо, заполнив анкету на сайте, либо позвонив по телефону горячей линии, - могут сообщить о своих проблемах, а также о помощи, которую они хотели бы видеть от городских властей. Центр поддержки экономики работает без выходных, телефонные звонки мы обрабатываем с 09:00 до 20:00. На сегодняшний день к нам поступило порядка 3,5 тыс. таких обращений из разных сфер деятельности", - сказал Пуртов.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. обращений от предпринимателей поступило на горячую линию центра поддержки экономики в Москве за время пандемии. Об этом сообщил в среду на брифинге в информационном центре о ситуации с коронавирусом руководитель департамента по экономической политике и развитию города, глава центра поддержки экономики Москвы Кирилл Пуртов.

Он добавил, что предприниматели обращаются не только с проблемами, но и с конкретными предложениями по мерам поддержки. Большую часть обращений составляют предприятия, деятельность которых в период эпидемии была приостановлена: предприятия общественного питания, торговли, оказывающие бытовые услуги и работающие в сферах культуры досуга. Проблема, как правило, у всех одна: существенное сокращение доходов или их полное отсутствие, а также необходимость сокращения профессионального персонала.

По его словам, предприниматели в качестве мер поддержки просят, как правило, отсрочки по уплате платежей, снижение фискальной нагрузки и определенное субсидирование со стороны банков, а также поддержку в части городских программ по кредитованию.

Меры поддержки в Москве

"Все пакеты, которые мы приняли, не являются окончательными. Мы в ежедневном режиме получаем информацию от предпринимательского сообщества, ведем общение с профсоюзами, вырабатываем ежедневно новые предложения по мерам поддержки и стимулированию развития <...> Эти меры обязательно будут расширены, они вырабатываются совместно с предпринимателями, также мы взаимодействуем с федеральным центром, информируем их о всех проблемах, которые есть на территории города", - сказал Пуртов.

В среду правительство Москвы утвердило третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса, согласно которому владельцы помещений в Москве, сдающие их для размещения гостиниц, могут получить компенсацию налога на имущество и земельных платежей, если снизят арендные ставки как минимум на 50%.

Кроме того, на конец года перенесут платежи для предпринимателей, заключивших договора выкупа городской недвижимости. Также около 300 организаций Москвы получат отсрочку по уплате авансовых платежей за первый квартал текущего года. Строительный и девелоперский бизнес получит отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в городской бюджет.

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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