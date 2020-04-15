Почти 11 млрд рублей направят на отсрочки для бизнеса Москвы

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сумма отсрочек для представителей бизнеса по внесению авансовых платежей за первый квартал года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков составит в Москве почти 11 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Если первые два пакета мер поддержки стоили бюджету Москвы порядка 25 млрд рублей (из них 11,5 млрд - это отсрочки, а остальное - выпадающие доходы и прямые расходы), то сейчас, еще без учета поддержки малого бизнеса в части субсидирования процентной ставки, эта цифра выросла на 18,97 млрд рублей, из них отсрочки - 10,77 млрд рублей. Рассматривая меры поддержки бизнеса, мы всегда отдаем предпочтение тем, которые окажут максимальный эффект", - сказал Ефимов.

По его словам, предложенный в среду, 15 апреля, третий пакет мер поддержки расширяет перечень пострадавших отраслей. Теперь к нему относятся кинотеатры, гостиницы, организации дополнительного образования, санаторно-курортные организации, операторы выставок и конференций. Им предоставят отсрочку до конца 2020 года авансовых платежей за первый квартал по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков, в общей сложности данная мера поддержки коснется порядка 300 городских организаций.

Ефимов напомнил, что ранее аналогичные меры ввели для почти 11 тыс. налогоплательщиков - городских предприятий торговли, общественного питания, туризма и других отраслей. Общий объем отсрочки составляет 9,65 млрд. рублей.

"Меры поддержки введены и для девелоперских компаний. Строительная отрасль является одной из ключевых для экономики Москвы и приносит городу ежегодно в виде инвестиций более 800 млрд рублей, то есть порядка 40% всех инвестиций в мегаполис. Общая сумма отсрочки девелоперам превысит 7 млрд рублей, а отмена штрафных санкций - 0,8 млрд рублей", - добавил Ефимов.

Также принято решение перенести плату за изменение вида разрешенного использования земельных участков для строительства за второй квартал. Данная мера коснется 112 городских земельных участков общей площадью 320 га, арендуемых инвесторами, и 27 участков площадью 104 га, находящихся в частной собственности. Объем невнесенной платы на этот срок составит около 5 млрд рублей. Предприниматели смогут вернуть городу данный отложенный платеж до 31 декабря текущего года.

Пакеты мер поддержки

Меры поддержки первого пакета включают продление срока уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков - организаций, действующих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса, до 31 декабря текущего года. Предусматривается продление срока уплаты торгового сбора до 31 декабря.

Также освобождены от арендной платы организации в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, которые арендуют земли и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы, в случае, если деятельность этих организаций была приостановлена в рамках режима повышенной готовности.

Позднее в столице приняли второй пакет мер поддержки предприятий. После анализа заявок в первый антикризисный пакет были внесены дополнения. В числе нововведений - механизм предоставления поддержки торговым комплексам.

Кроме того, 15 апреля правительство Москвы утвердило третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года при условии снижения ставок аренды не менее чем на 50%. На конец года перенесут платежи для предпринимателей, заключивших договора выкупа городской недвижимости.

До 1 мая в Москве нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. На этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Также до 1 мая для посещения закрыты более 50 столичных парков, усадеб и других общественных территорий.