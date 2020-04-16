Въезды в Москву свободны во второй день действия пропускной системы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Въезды практически со всех трасс, ведущих из Подмосковья в российскую столицу, свободны для движения транспорта, хотя полиция для проверки пропусков по-прежнему держит перекрытыми отдельные полосы на пересечениях с МКАД.

По данным сервиса Яндекс.Карты, в отличие от утра среды, когда заторы наблюдались почти на каждом въезде, в утренние часы четверга дороги в Москве остаются свободными. Сервис оценивает в целом дорожную обстановку в городе на 0 баллов из 10, а индекс самоизоляции москвичей на 7:25 мск составляет 4,5 балла из 5. В городе наблюдается около 60 ограничений движения, однако большинство из них - на центральных улицах.

Ранее сообщалось, что в связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей. В столичной полиции предупредили о возможных затруднениях в движении из-за проверок.

В случае отсутствия пропуска нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей. Под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город.