Суд в Москве 17 и 20 апреля рассмотрит еще 10 материалов о нарушении режима самоизоляции

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы 17 апреля рассмотрит пять административных дел по статье о нарушении гражданами режима самоизоляции. Как следует из базы судов общей юрисдикции, 20 апреля будут рассмотрены еще пять протоколов по статье 6.3 КоАП РФ.

Ранее суды вынесли 25 постановлений о штрафах в размере 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи и покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.