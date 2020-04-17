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В Москве задержали мужчину в форме полицейского за нарушение самоизоляции

На него составили административные протоколы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Мужчину в форме полицейского задержали в центре Москвы за незаконное ношение формы и нарушение режима самоизоляции, рассказал глава пресс-службы главка столичной полиции Владимир Васенин.

"В ходе патрулирования территории сотрудники полиции в Хохловском переулке задержали 32-летнего жителя столицы, который осуществил незаконное ношение формы сотрудника полиции МВД России. Также установлено, что мужчина находился на расстоянии более 500 м от места фактического проживания вопреки требованиям режима повышенной готовности на территории Москвы, в том числе режима самоизоляции", - рассказал Васенин.

Он добавил, что на мужчину составлены административные протоколы за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и символикой правоохранительных органов и нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы.

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