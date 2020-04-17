В московском метро продезинфицировали около 350 вентшахт генераторами горячего воздуха

"Мы внимательно следим за состоянием воздуха в столичном метро. Уже около 350 вентшахт продезинфицировано с помощью генераторов горячего воздуха с конца марта. Подобная обработка ведется в ночное время каждые сутки, это очень эффективный метод, так как позволяет обрабатывать большие площади. Обработка антимикробными и антивирусными средствами сейчас очень важна, так как вентиляционные шахты обеспечивают воздухообмен в пассажирской зоне", - сказал Ликсутов.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Почти 350 вентиляционных шахт продезинфицировали в московском метрополитене с помощью генераторов горячего воздуха с конца марта. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что вся система тоннельной вентиляции метро для большего увеличения воздухообмена была переведена в усиленный режим работы. По словам Ликсутова, проводится внеплановая промывка и замена фильтров в системе местной вентиляции, которая обеспечивает воздухом служебные помещения станций: фильтры стали менять в два раза чаще, а сами вентиляционные установки регулярно промываются.

"Более 500 точек воздухозабора и воздуховыброса обновляют весь воздух в метрополитене несколько раз в час. Всего в системе местной вентиляции метро задействовано свыше 12 тыс. агрегатов, а в системе тоннельной вентиляции - около тысячи. Обслуживание вентиляционного комплекса проводится регулярно, а сейчас - еще чаще. Мы максимально усилили контроль над качеством воздуха в метро", - добавил он.

По словам заммэра, в московском метро для предотвращения распространения вирусов постоянно проводят необходимую уборку и дезинфекцию составов, весь эксплуатируемый парк поездов проходит дезинфекцию, в том числе с помощью ультрафиолета, фильтры меняют чаще. Также у подземки есть необходимый запас средств дезинфекции для обработки вагонов и инфраструктуры. Кроме того, усилен контроль за здоровьем персонала.