Более 400 вернувшихся с Гоа жителей Москвы и области развезли по домам из аэропорта

Российские авиакомпании в выходные дни 18-19 апреля выполняют вывозные рейсы из Индии, Японии и Таиланда. В целом предварительный график рейсов сформирован до 21 апреля, в него включены также рейсы из Вьетнама и Непала.

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Подмосковья обеспечили перевозку до дома более 400 жителей Московского региона, прилетевших в субботу рейсом из Гоа, сообщила пресс-служба Минтранса Московской области.

"Из аэропорта Шереметьево доставили до дома 200 жителей Москвы и 204 жителя Московской области для соблюдения 14-дневного карантина. Еще семь пассажиров разместили в областных обсервациях, а жителей ближайших регионов доставили до дома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что областной минтранс предоставил для перевозки граждан 60 автобусов. Транспорт проходит обязательную дезинфекцию и санитарную обработку до и после поездок. Водители обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками, антисептиками.

Минтранс региона со 2 по 17 апреля организовал встречу и доставку до дома и обсерваций более 3,7 тыс. пассажиров, прибывших из зарубежных стран. За последние сутки в Московской области число случаев коронавируса увеличилось на 428, таким образом всего в регионе около 4 тыс. заразившихся. В столице подтверждено 2 649 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество инфицированных составляет 20 754 человек.