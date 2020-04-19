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На Калужском шоссе сняли ограничения движения, введенные на время строительства больницы

Движение в районе новой инфекционной больницы в поселении Вороновское восстановлено

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Движение по Калужскому шоссе в районе новой инфекционной больницы в поселении Вороновское восстановлено. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Завершено строительство новой инфекционной больницы в поселении Вороновское в новой Москве. На время ее строительства движение по Калужскому шоссе в районе поселения перекрывалось. В настоящее время все ограничения сняты, движение полностью восстановлено. Теперь по Калужскому шоссе снова можно беспрепятственно проехать, но мы настоятельно рекомендуем оставаться дома до завершения режима самоизоляции", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, вывоз строительной техники и демонтаж конструкций бытового городка с территории открытого накануне инфекционного центра потребует времени и будет идти параллельно с вводом центра в эксплуатацию.

"Работы по возведению центра полностью завершены. На данный момент идет процесс демонтажа жилого городка, сборы имущества самих строителей, вывоз строительной техники и оборудования, а также наведение порядка. На завершение высвобождения и благоустройства территории центра потребуется время. При этом, уборка ведется параллельно с вводом госпиталя в эксплуатацию и никак не скажется на работе медицинского учреждения, которое уже с понедельника сможет принимать пациентов", - отметил Бочкарев.

По его словам, всего над созданием нового госпиталя работали более 11 тысяч человек, было задействовано несколько тысяч единиц специальных машин, а также иное строительное оборудование.

17 апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл инфекционную больницу. Клиника примет первых пациентов в понедельник, все работы там завершили за месяц. Строительство здания больницы с использованием быстровозводимых конструкций началиось 12 марта.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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