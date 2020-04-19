Московские НКО проведут онлайн-лекции о мошенничестве и волонтерстве во время пандемии

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Некоммерческие организации проведут онлайн-встречи, вебинары и лекции, которые будут посвящены волонтерской деятельности, умению справиться с тревогой и случаями мошенничества во время пандемии. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"С 20 по 24 апреля некоммерческие организации проведут онлайн-трансляции. Зрителям расскажут, как справиться с тревогой, не столкнуться с мошенничеством и стать волонтером", - говорится в публикации.

Кроме того, на сайте уточняется, что 20 апреля состоится вебинар о помощи людям, страдающим боковым амиотрофическим склерозом (неизлечимое заболевание центральной нервной системы). 21 апреля будет показан вебинар на тему "Тревожность. Ее истоки и как с ней быть?", его проведет клинический психолог и арт-терапевт Екатерина Усманова. Также 21 апреля состоится онлайн-лекция, в которой расскажут, откуда брать силы и как побороть тревожность в такое непростое время. Ее прочитает практикующий психолог, системный терапевт, автор и ведущая тренингов, мастер-классов и онлайн-марафонов в сфере отношений Юлия Алексеева.

22 апреля состоится конференция, посвященная мошенничеству во время пандемии. Представители некоммерческого сектора расскажут, как обезопасить от обмана себя и близких, познакомят с новыми методами обмана, используемыми псевдоблаготворителями в интернете, и объяснят, как отличить настоящих волонтеров и соцработников от мошенников. Родителей, которые потеряли ребенка, 24 апреля в 12:00 приглашают присоединиться к онлайн-группе поддержки. Они смогут поделиться своими чувствами с людьми, которые тоже пережили такую утрату.