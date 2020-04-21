Число пациентов Филатовской больницы в Москве выросло за сутки на 149 человек

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Почти 1,6 тыс. пациентов проходят лечение в больнице №15 имени Филатова в Москве, из них 954 с подтвержденным коронавирусом. Общее число пациентов выросло за сутки на 149 человек, сообщил во вторник главный врач медучреждения Валерий Вечорко на своей странице в Facebook.

"Всего на лечении находится 1 569 человек, за последние сутки поступило 149 пациентов, выписано было 178 человек", - сообщил Вечорко.

Он добавил, что на лечении находится 1 532 человека с диагнозом "внебольничная пневмония", а также 954 человека с подтвержденным коронавирусом.

В том числе в учреждении есть 82 беременные и недавно родившие женщины с подтвержденной коронавирусной инфекцией. "К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 82 человека, в реанимации находится 147 человек", - говорится в сообщении.

Всего в столице на утро вторника 29 433 случая заражения коронавирусом. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.