В Москве модули для больных коронавирусом обеспечили водой, теплом и электричеством

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Модули при столичных больницах, специально возводимые для больных коронавирусом, обеспечили водой, теплом и электричеством, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По информации оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на территории 13 московских больниц будут возведены каркасно-тентовые конструкции для размещения больных коронавирусом.

"Специалисты комплекса городского хозяйства в кратчайшие сроки провели работы по планировке участков и устройству оснований общей площадью 45,8 тыс. кв. м под 22 каркасно-тентовых конструкции. В настоящее время модули устанавливаются и подключаются к инженерным сетям, уже в полном объеме обеспечено горячее и холодное водоснабжение, подача тепла", - сказал Бирюков.

По его словам, были выполнены работы по прокладке более 8,5 тыс. погонных метров трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, около 2 тыс. м канализации. Также Бирюков сообщил, что электроснабжение подведено к 22 модулям.

"За 96 часов энергетики выполнили весь необходимый объем работ по строительству электросетевой инфраструктуры для выдачи 20 МВт мощности, проложили 60 кабельных линий (КЛ) 0,4 кВ, 42 КЛ 10 кВ, установили 13 комплектных трансформаторных подстанций, ведутся работы по установке опор освещения", - сказал заммэра.