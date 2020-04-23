Бизнес-омбудсмен Москвы предложила субсидировать лизинговые платежи такси

"Предлагаю включить деятельность легкового такси и аренды автомобилей в перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики, утвержденный постановлением правительства РФ от 03.04.2020 для возможности получения государственной поддержки, а также рассмотреть возможность субсидирования лизинговых платежей таксомоторных предприятий города Москвы на период пандемии коронавируса и действия режима самоизоляции горожан", - сказала Минеева ТАСС.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева предложила включить легковое такси и аренду автомобилей в перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса, и субсидировать лизинговые платежи таксомоторных предприятий Москвы на период пандемии.

Омбудсмен отметила, что из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений количество пассажирских перевозок в апреле снизилось на 87%. В то же время большинство машин таксомоторных предприятий были приобретены предпринимателями в лизинг с уплатой ежемесячных платежей. По ее словам, в текущей ситуации для многих из них эти платежи стали крайне затруднительными. Всего, по данным омбудсмена, в столице работает более 200 подобных предприятий.

Ранее правительство РФ утвердило перечень из девяти пострадавших отраслей: авиа- и автоперевозки, культура и организация досуга, спорт и физкультурно-оздоровительная отрасль, гостиничный бизнес, общепит, туристическая отрасль, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения, выставочная сфера, бытовые услуги. Позже список был дополнен разделом здравоохранения, куда были включены стоматологические клиники, а в раздел культуры были внесены кинотеатры. 18 апреля наиболее пострадавшей также была признана розничная торговля непродовольственными товарами, а в раздел культуры добавились музеи и зоопарки.

Из-за ситуации с распространением коронавируса в столице был введен ряд ограничений. До 1 мая в Москве нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. На этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Также до 1 мая для посещения закрыты более 50 столичных парков, усадеб и других общественных территорий. Власти Москвы в связи с этим ввели ряд мер поддержки бизнеса.