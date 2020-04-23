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Пандемия коронавируса нового типа

Медицинскую помощь москвичам с подозрением на коронавирус окажут бесплатно

В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что помощь предоставляется по полису ОМС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Информация о том, что пациентам с подозрением на коронавирус придется самим оплачивать себе лечение в случае госпитализации не по скорой, не соответствует действительности, сообщается в четверг на сайте столичного департамента здравоохранения.

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В департаменте отметили, что в ряде СМИ появились сообщения о том, что пациентам с подозрением на коронавирус якобы придется самостоятельно оплачивать лечение, если они будут госпитализированы не по скорой помощи.

"Медицинская помощь жителям предоставляется бесплатно по полису ОМС. При этом в случае появления любых симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар", - говорится в сообщении. Отмечается, что следует незамедлительно вызывать врача, а для диагностики можно обратиться в специализированные амбулаторные центры, организованные на базе 47 городских поликлиник.

"Если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь. Если такой необходимости не окажется, то пациенту выдадут все необходимые лекарства, дадут рекомендации и будут наблюдать, как проходит лечение на дому," - добавляется в материале.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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