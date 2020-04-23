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Общественники Москвы попросили разрешить волонтерам помогать приютам для животных

В Общественной палате Москвы отметили, что в закрытых приютах животные лишены выгула, полноценного ухода и ветеринарной помощи

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Общественная палата Москвы обратилась к мэру столицы с просьбой разрешить волонтерам посещать животных в приютах, так как многие питомцы нуждаются в специальном лечении, им необходимы лекарственные препараты и уход. Об этом сообщила в четверг пресс-служба палаты.

"В Общественную палату Москвы за прошедшую неделю поступило несколько обращений от волонтеров муниципальных приютов для животных с просьбой о помощи. Из-за режима повышенной готовности было принято решение о закрытии приютов, в том числе и для посещения волонтерскими организациями. В закрытых приютах животные лишены выгула, общения, контроля, дополнительного лечебного питания, полноценного ухода и ветеринарной помощи", - говорится в сообщении.

Общественники совместно с Ресурсным центром "Мосволонтер" предложили определить регламент посещения приютов теми волонтерами, у которых уже есть постоянный пропуск, выданный ранее конкретным приютом, два раза в неделю с возможностью передавать лекарственные средства для животных и другие вещи, необходимые для их комфортного содержания. При этом волонтеры должны будут соблюдать все санитарные нормы и правила, предусмотренные в период действия режима повышенной готовности, c оформлением в обязательном порядке цифрового пропуска на передвижение по городу.

Ресурсный центр "Мосволонтер" занимается развитием и поддержкой добровольческого движения в Москве. Учреждение подведомственно Комитету общественных связей и молодежной политики города Москвы. Центр объединяет активных горожан, НКО, власть и бизнес для решения социальных задач города Москвы. В волонтерской базе учреждения зарегистрировано более 80 тыс. горожан.

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