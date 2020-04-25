Власти Москвы закупили маски для медработников на сумму около 950 млн рублей

"С учетом возобновившегося роста госпитализаций, вопрос наличия средств индивидуальной защиты (СИЗ) действительно является достаточно острым, и город работает над его решением. При этом объем закупок для обеспечения защиты медицинских работников был беспрецедентным. Всего к настоящему моменту на медицинские маски для медработников было потрачено 949,2 млн рублей. На защитные костюмы, очки, респираторы и перчатки в целом - 9 534,2 млн. рублей. Закупки СИЗ для московских медиков будут продолжены", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Около 950 млн рублей потратили в Москве на закупку масок для медицинского персонала, закупки будут продолжены. Об этом сообщается в субботу на сайт е столичного Департамента здравоохранения.

Уточняется, что все коронавирусные стационары, служба скорой помощи города, а также врачи поликлиник, обеспечены средствами защиты в минимально достаточном количестве. В городе введен стандарт обеспеченности СИЗ разных групп медработников, в который обязательно входят: защитный костюм (тайвек), плотный халат, медицинские перчатки, медицинская маска, шапочка-берет, респиратор, защитные очки и высокие бахилы.

Также максимальными средствами защиты обеспечены сотрудники ПЦР-лабораторий, которые имеют дело с биоматериалом - им, помимо стандартного набора, также положен кварц-костюм, полностью изолирующий голову и органы дыхания.

"Обязательная минимальная частота смены костюма самая высокая для сотрудников скорой. Сотрудники стационаров и поликлиник меняют средства защиты каждую смену. Ношение полного комплекта в стационарах обязательно в "грязной" зоне. За ее пределами медработники в обязательном порядке используют защитные медицинские маски и перчатки", - добавляется в материале.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.