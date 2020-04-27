Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 45 тыс. человек

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. В Москве зафиксировали новый 2 871 случай заражения коронавирусом, всего в столице 45 351 зараженный. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Темпы роста числа инфицированных в Москве снижаются несколько дней и в понедельник составили 6,76%. Выздоровели уже 3 524 человека, умерли 435.

Свыше 40% из числа новых заразившихся коронавирусом за сутки в столице младше 45 лет.

"41% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 39,5% - от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет, еще 5% - старше 80 лет. Также 5,5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - сообщили в штабе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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