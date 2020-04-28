В ГУ МВД Москвы опровергли информацию о росте преступности в период самоизоляции

"В столице благодаря усилиям органов внутренних дел сохраняется стабильная оперативная обстановка. Как результат данной работы, в период с 1 по 27 апреля на территории Москвы зарегистрировано на 12,8% меньше, чем годом ранее, сообщений с информацией о преступлениях", - сообщили в главке.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Количество преступлений в Москве снизилось почти на 13% в период с 1 по 27 апреля. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичного главка полиции, опровергнув информацию в соцсетях и мессенджерах о росте преступности.

В частности, число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 42,3%, количество краж - на 32,8%, в том числе квартирных - на 61,3%.

Также регистрируется меньше уличной преступности. Число грабежей снизилось на 64,8%, разбойных нападений - на 81,5%, автомобильных краж - на 75%, угонов - на 27,3%.

Число дорожно-транспортных происшествий также сократилось почти на 61%.

"Улучшилась обстановка на дорогах города. Количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 60,8%, число пострадавших в них - на 62,2%", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе столичного главка полиции 23 апреля сообщали, что после введения самоизоляции в Москве на 57% сократилось число ДТП и почти на 60% снизилось число пострадавших в них.

При этом отмечается, что число кибермошенничеств возросло в три раза в апреле этого года, количество преступлений с применением IT-технологий остается высоким.

"Остается высоким уровень IT-преступности, более чем втрое выросло количество хищений, совершенных дистанционным способом", - сообщили в полиции.

В этой связи полиция советует москвичам доверять только проверенным источникам информации, не реагировать на сомнительные предложения в СМС-рассылках и сообщениях в мессенджерах. "Тем самым вы в значительной степени обезопасите себя от действий мошенников", - добавили в главке.

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Кроме того, не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Практически все государственные и муниципальные службы перешли на работу в режиме онлайн.

В новость были внесены изменения (14:02 мск) — добавлены подробности по тексту.