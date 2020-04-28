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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы доставили около 7 тыс. пенсионерам дрова и уголь на дачу

Дрова доставляют пожилым москвичам, находящимся в режиме самоизоляции, по льготным ценам

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Городские службы выполнили около 7 тыс. заявок от пожилых москвичей по доставке дров на садовые участки, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Многие пожилые москвичи уехали на дачи для соблюдения режима самоизоляции. В связи с этим было принято решение помочь им с доставкой дров для отопления домов, так как погода пока стоит прохладная", - сказал Бирюков. По его словам, за месяц специалистами комплекса городского хозяйства выполнено около 7 тыс. таких заявок.

"Выполняем порядка 250-300 заявок ежедневно, для оперативной доставки дров задействовано свыше 250 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы", - отметил Бирюков, добавив, что эта работа организована по поручению мэра и ведется с конца марта.

Заммэра сказал, что дрова доставляют пожилым москвичам, находящимся в режиме самоизоляции, по льготным ценам. Для оформления заявки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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