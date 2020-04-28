Вертолеты Московского авиацентра начали мониторинг пожароопасной обстановки

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Вертолеты Московского авиационного центра во вторник начали проводить мониторинг пожароопасной обстановки в столице и соседних областях. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В связи с высоким риском возникновения природных пожаров вертолеты будут совершать облеты ежедневно до конца сентября. Проведение разведки с воздуха - очень важная профилактическая мера, она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации", - сказал он.

По его словам, в случае обнаружения очагов возгорания пилоты докладывают на пульт оперативных служб города и к месту направляются пожарно-спасательные подразделения. Кроме того, вертолеты оборудованы водосливным устройством, что позволяет им приступить к тушению пожара и сбросить пять тонн воды. "Это особенно важно, если пожар возник в удаленном месте и у спецтехники нет возможности проехать к нему", - пояснил Бирюков.

В прошлом году экипажами вертолетов авиацентра было выполнено 849 полетов по разведке пожароопасной обстановки и обнаружено 17 очагов возгорания.