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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Москвичам с коронавирусом и симптомами ОРВИ аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Из них 8 тыс. пропусков было оформлено пациентами с коронавирусом

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Столичные власти аннулировали около 20 тыс. рабочих пропусков москвичей, у которых обнаружили коронавирус или симптомы ОРВИ, так как они обязаны соблюдать изоляцию. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

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"Жителям столицы, у которых диагностировали коронавирус или обнаружили симптомы ОРВИ, аннулируют рабочие цифровые пропуска <...> Всего на данный момент недействительными признано уже около 20 тыс. рабочих пропусков горожан, обязанных соблюдать режим изоляции, в том числе 8 тыс. пропусков, которые оформляли пациенты с COVID-19, и порядка 12 тыс. пропусков горожан с симптомами ОРВИ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщения об аннулировании пропусков жителям направят по СМС и на электронную почту. При этом отмечается, что в случае необходимости москвичи с ОРВИ могут посещать врача, для этого им необходимо оформить разовый пропуск для посещения медицинской организации, факты обращения к врачу будут проверяться.

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса, а с 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине.

Для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте введены специальные цифровые пропуска, их наличие стало обязательным с 15 апреля. В общественном транспорте проезд с 22 апреля возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически. Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

В новость были внесены изменения (18:03 время мск) — добавлена информация по тексту.

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