Более 350 тыс. выездов на дом совершили врачи поликлиник в Москве в апреле

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Врачи московских поликлиник с начала апреля совершили более 350 тыс. выездов на дом, в последнюю неделю - примерно по 16 тыс. выездов в день. Об этом сообщила в среду заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"С начала апреля врачи поликлиник совершили более 350 тыс. выездов на дом. При этом в последнюю неделю мы отмечаем, что количество вызовов растет, сейчас в среднем врачи выездных служб совершают уже более 16 тыс. выездов в день. Для обработки такого числа вызовов были усилены выездные службы поликлиник и привлечены дополнительные специалисты: врачи отделений медицинской профилактики, ординаторы и другие специалисты раз в сутки", - сказала Ракова.