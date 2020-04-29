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Более 350 тыс. выездов на дом совершили врачи поликлиник в Москве в апреле

В последнюю неделю месяца врачи выездных служб в среднем совершают уже более 16 тыс. выездов в день

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Врачи московских поликлиник с начала апреля совершили более 350 тыс. выездов на дом, в последнюю неделю - примерно по 16 тыс. выездов в день. Об этом сообщила в среду заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"С начала апреля врачи поликлиник совершили более 350 тыс. выездов на дом. При этом в последнюю неделю мы отмечаем, что количество вызовов растет, сейчас в среднем врачи выездных служб совершают уже более 16 тыс. выездов в день. Для обработки такого числа вызовов были усилены выездные службы поликлиник и привлечены дополнительные специалисты: врачи отделений медицинской профилактики, ординаторы и другие специалисты раз в сутки", - сказала Ракова.

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